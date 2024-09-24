Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, New York'ta Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleştirilen yatırımcı toplantısına katıldığını belirtti. Bakan Bolat, toplantıda Türkiye’nin ekonomik ve ticari alanda artan kapasitesini uluslararası yatırımcılara anlattıklarını ifade etti.

Bolat, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) 1 trilyon doları aştığını vurgulayarak, küresel belirsizliklere rağmen ülkenin yüksek büyüme performansını sürdürdüğünü belirtti. Son bir yılda dış ticaretteki güçlü performans sayesinde cari açığın azaltılmasında önemli bir aşama kaydedildiğini dile getiren Bolat, Türkiye’nin küresel mal ihracatındaki payını artırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bakan, Türkiye’nin katma değeri yüksek üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarıyla yüksek gelirli ülkeler grubuna girme yolunda kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Ayrıca, küresel ticarette yaşanan dönüşüme dikkat çeken Bolat, dijital ekonomi ve yeşil ekonomi alanlarında da rekabet gücünü artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesiyle bölgesinde bir merkez konumunda olduğuna dikkat çeken Bolat, sahip olduğu potansiyel sayesinde yabancı yatırımcılar ve küresel şirketler için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.