Teknoloji platformu Hyperguest ile işbirliğine imza atan BookingAgora, böylece 50 binden fazla uluslararası oteli daha envanterine ekleyecek.İSTANBUL (İGFA) - Küresel seyahat pazarının önemli sağlayıcılarından BookingAgora, dünya çapındaki otel ağını genişletmeye devam ediyor.

Teknoloji platformu Hyperguest ile iş birliğine imza atan BookingAgora, böylece 50 binden fazla uluslararası oteli daha envanterine ekleyecek. BookingAgora Kurucu Ortağı Kadri Ciga ‘’Bu çözüm ortaklığı sayesinde platformumuza üye olan seyahat acentelerine, daha geniş bir ağda, anlık rezervasyon akışı ve en iyi fiyatlarla doğrudan oda hizmeti sağlamış olacağız’’ dedi. Hyperguest Türkiye Direktörü Ahmet Polat ise işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki markanın gücü ile küresel seyahat pazarında güçlü bir etkileşim yaratacaklarını söyledi.

Hyperguest Türkiye Direktörü Ahmet Polat ise BookinAgora ile çözüm ortaklığının önemine dikkati çekti.

Ölçeklenebilir bulut teknolojisi katmanı, sıfır manuel çaba ve en hızlı ve doğrudan rezervasyon süresi ile maksimum verimlilik sunduklarını belirterek, "Küresel seyahat ekosisteminde etkin ve kaliteden ödün vermeyen hizmet ağına sahip BookingAgora ile olan bu iş birliğini önemsiyoruz. Böylece BookingAgora tedarik süreçleri kısalacak, hem oteller hem de seyahat sağlayıcıları için geniş bir ölçekte doğrudan rezervasyon akışı sağlanmış olacak. Doğrudan dağıtım konseptimiz, hayati önem taşıyan otel ortaklarıyla ilişkilerin geliştirilmesi açısından kolaylık sağlayacak, yeni fırsatları doğuracak" diye konuştu.