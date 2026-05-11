Galatasaray’ın taraftarı önünde Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek 26’ncı Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolculara 4 gün izin verildi. Dursun Özbek yönetimi ise şampiyonluk kutlamalarının 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına karar verdi.

GALATASARAY LİSESİ'NDEN ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular kupa seremonisi öncesinde Galatasaray Lisesi’nde bir araya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde Beyoğlu’ndan hareket edecek üstü açık otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geçiş yapacak.

STATTA GÖRSEL ŞÖLEN

RAMS Park'ta havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları ile görsel şölen yaşanacak. Geçtiğimiz yıl Yenikapı Miting Alanı'nda yağışlı havada gerçekleştirilen ve uzayan konserler sebebiyle tepkilerin oluştuğu kutlamadan farklı olarak bu defa sanatçılar, şampiyonluk kutlamasına çağrılmayacak.