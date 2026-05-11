Yangın riski üzerine uçakta bulunan 273 yolcu ve 11 kişilik mürettebat, şişme tahliye kaydırakları kullanılarak güvenli şekilde uçaktan indirildi. Havalimanı itfaiye ekipleri ise olaya kısa sürede müdahale etti.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Katmandu seferini gerçekleştiren uçağında, iniş sonrası teknik arıza nedeniyle yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağın piste normal iniş yaptığını belirtti.

Üstün, inişin ardından uçağın taksi yolunda ilerlediği sırada iniş takımlarında duman görüldüğünü ifade etti. Bunun üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbir amaçlı slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirildi.

Tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını aktaran Üstün, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını kaydeden Üstün, uçağın teknik incelemelerinin yetkili ekipler tarafından başlatıldığını açıkladı.

İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.