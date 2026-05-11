Parti yönetimine kayyım atanması yönündeki talep mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi, eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki bazı isimler tarafından yargıya taşınmıştı. Davacılar, kongrede usulsüzlük yapıldığını öne sürerek parti yönetimine 3 kişilik kayyım heyeti atanmasını istemişti.

Yavuzer’in daha önce yaptığı açıklamalarda, kongrede 1.026 kişinin oy kullandığı belirtilmiş, delegeliklerinin düştüğü ileri sürülen 789 kişinin dışarıda bırakılması durumunda geçerli delege sayısının 237’ye ineceği iddia edilmişti.