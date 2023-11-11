Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden İnegöl Mobilya Kurtuluşspor, 5. hafta karşılaşmasında evinde Fethiye İdmanyurduspor ile karşı karşıya geldi.

Alanyurt sahasında oynanan mücadelenin 20. dakikasında kendi kalesine attığı gol ile Mobilya Kurtuluşspor 0-1 yenik duruma düştü.

İkinci yarı rakibine baskı kurmaya çalışan Kurtuluşspor bir türlü defans hattını geçip etkili gol pozisyonuna giremedi.

Tam her şey bitti derken dakika 90 +7'de kanat oyuncusu Bekir Usta'nın müthiş golü geldi. Maç 1-1 sona erdi.

Mobilya Kurtuluşspor puanı 5'e yükselterek 6. sırada yer aldı.

Haber Merkezi