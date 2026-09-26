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Sarı kartlar: Mansur Demirci, Fatih Türk, Serdar Güncü, Ömer Yılmaz (Kafkasspor) Mert Çalışkan, Doruk Paflak, Necati Bilgiç, Enes Demirci (Kastamonu) Kırmızı kart: Goller: Batuhan Doğrukıran(3) (pen) Doğukan İnci(pen) (Kafkasspor) Mert Çalışkan(Kastamonuspor) Maçtan önemli dakikalar 30'ncu dakika gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'a faul yapıldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0 51'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kastamonuspor'lu oyuncu Mert'in vuruşu ağlarla. 1-1 65'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mansur'a faul yapıldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1 77'nci dakikada Kafkasspor korner kazandı. Topun başına geçen Hasan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-1 86'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'a faul yapıldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Doğukan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 4-1

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