Hakemler: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Halil Tolgahan Demir
Stat: İnegöl İlçe
Kafkasspor: Mustafa Güngör,Murat Fatih Türk,Kerem Paykoç, Poyraz Gelen, Hasan Bekil,Serdar Güncü, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mansur Aykut Demirci(Dk 78 Ömer Yılmaz) Ahmet Sun(Dk 57 Doğukan İnci) Onur Toroman(Dk 90 Kutay Kurt) Batuhan Doğrukıran(Dk 90 Adnan Gülen)
Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Samet Tarık Güler(Dk 82 Enes Demirci) Erdem Reis, Gökmen Özince, Emir Açıkgöz(Dk 46 Niyazi Kılıç) Serdar Avkaroğlu, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan(Dk 82 Ahmethan Köse) Yasin Başaytaç(Dk 88 Oğuzhan Duman) Doruk Parlak, Necati Bilgiç(Dk 93 Deniz Güngör)
Sarı kartlar: Mansur Demirci, Fatih Türk, Serdar Güncü, Ömer Yılmaz (Kafkasspor) Mert Çalışkan, Doruk Paflak, Necati Bilgiç, Enes Demirci (Kastamonu)
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(3) (pen) Doğukan İnci(pen) (Kafkasspor) Mert Çalışkan(Kastamonuspor)
Maçtan önemli dakikalar
30'ncu dakika gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'a faul yapıldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
51'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kastamonuspor'lu oyuncu Mert'in vuruşu ağlarla. 1-1
65'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mansur'a faul yapıldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
77'nci dakikada Kafkasspor korner kazandı. Topun başına geçen Hasan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
86'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'a faul yapıldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Doğukan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 4-1