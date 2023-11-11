Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayında Atatürk'e yönelik hakaret içeren skandal açıklamalarda bulundu. Atmaca, takipçileriyle yaşadığı tartışmada, "Hacı'nın yağ akımı" adlı hesabında, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.

Bu skandal açıklamaların ardından Atmaca, Atatürk'e hakaret suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen Atmaca'nın adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı. Adliyedeki işlemlerin ardından Atmaca tutuklandı.

Atmaca'nın işletmesine ait Instagram sayfasında yapılan açıklamada ise olayla ilgili şu ifadelere yer verildi: