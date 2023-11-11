Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayında Atatürk'e yönelik hakaret içeren skandal açıklamalarda bulundu. Atmaca, takipçileriyle yaşadığı tartışmada, "Hacı'nın yağ akımı" adlı hesabında, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.
Bu skandal açıklamaların ardından Atmaca, Atatürk'e hakaret suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen Atmaca'nın adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı. Adliyedeki işlemlerin ardından Atmaca tutuklandı.
Atmaca'nın işletmesine ait Instagram sayfasında yapılan açıklamada ise olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:
10 Kasım tarihinde esaslı içeriği kesilerek sosyal medyada servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır. Servis edilen videoyu kaydeden şahıs videonun öncesi ve sonrası da yayınlasaydı eğer, ilgili cümlemin Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet’in şerefli mimarlarına yönelik olmadığı anlaşılırdı.
"AKSİNE LAİKLİĞİ GETİRENLER..."
Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim.