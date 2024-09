Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan “Hür Bursa” gazetesi, şehrin sesi oldu.

11 Eylül 1922’de Yunan işgalinden kurtarılan Bursa’nın işgal yılları ve sonrası, bu özel gazetede belgeler ve makalelerle gün yüzüne çıkarıldı. 10 Eylül günü Setbaşı’ndan başlayarak Heykel’de sona eren kortej yürüyüşünde dönemin kostümleri ile caddeleri dolduran gençler tarafından dağıtılan nostaljik gazeteye, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Hür Bursa, o dönemdeki olayların ışığında, kahraman askerlerimizin fedakârlıklarını ve Bursa’nın bu zorlu süreçteki direnişini unutturmamak amacıyla tarihe önemli bir not düşüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in mesajının bulunduğu ve dikkatle incelediği gazete, işgal döneminde şehirdeki durumu ve kurtuluşun ardından yaşanan coşkuyu tüm yönleriyle ele alıyor.

Geçmişe saygı duruşu

Proje danışmanlığını Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan’ın yaptığı Hür Bursa Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Genel Koordinatörlüğünü ise Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz üstlendi. Gazetede, 11 Eylül 1922’de kent genelinde yaşanan olayların yanı sıra muzaffer Komutan Mustafa Kemal Paşa’nın 17 Ekim 1922’deki Bursa ziyaretine ve nutkuna da yer verildi.

11 Eylül 1922 sabahında 3. Kolordu ile Bursa’ya girerek düşmanı bozguna uğratan kahraman komutan Mirleva Şükrü Naili Paşa’nın Bursa’daki şanlı zafere ilişkin hatıralarına da yer verilen gazete mizanpajı ve görsel tasarımıyla da beğeni topladı. Hür Bursa gazetesinde ayrıca o dönem yayınlanan gazetelerin manşetleri ile Yunan mezaliminin resmi istatistikleri de yer buldu.

Tarihe not düşen canlı yayın

Kurtuluş coşkusunun tüm Bursa’yı sardığı 10 Eylül’deki kortej yürüyüşü ile birlikte başlayan, iki buçuk saat süren ve Bursa Büyükşehir Belediye TV’den canlı yayınlanan program da ilgi ile izlendi. Tarihi Belediye Binası önünde gerçekleştirilen canlı yayına Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan konuk olarak katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katıldığı canlı yayında şehirdeki coşku ve duygu seli an be an yayını takip edenlere aktarıldı.