Artan veri hacmi, çoklu görev ihtiyacı ve yapay zekâ destekli uygulamaların yaygınlaşması kurumsal cihazlarda akıllı işlem kapasitesini öne çıkarıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre NevoPro P40, 96 TOPS’a varan yapay zekâ performansı ve entegre NPU mimarisiyle yoğun iş yüklerinde kararlı bir kullanım sunuyor. Intel Core Ultra işlemci ve Intel Graphics altyapısı çoklu uygulama kullanımında akıcı bir deneyim sağlarken, Microsoft Copilot entegrasyonu günlük iş akışlarının hızlandırılmasına katkı sağlıyor.

Yapay zekâ destekli görevler için NPU mimarisi

NevoPro P40’ta yer alan NPU (Neural Processing Unit) mimarisi, yapay zekâ destekli görevlerin CPU ve GPU’dan bağımsız şekilde işlenmesini mümkün kılıyor. Bu yapı sayesinde görüntü işleme, toplantı iyileştirme ve üretkenlik uygulamalarında sistem kaynaklarının daha verimli kullanılabildiği belirtiliyor.

Cihazda yer alan gelişmiş soğutma teknolojisinin yoğun iş yüklerinde performans sürekliliğini desteklediği ifade edilirken, Intel vPro ve yazılımsal TPM desteği çok katmanlı güvenlik altyapısı sunuyor. Parmak izi okuyucu ile biyometrik erişim sağlanırken, uzaktan erişim ve merkezi cihaz yönetimi özellikleri BT ekiplerine operasyonel kontrol imkânı sunuyor. Cihazda ayrıca Windows 11 Pro işletim sistemi yer alıyor.

12 saati aşan pil ömrü

NevoPro P40’ta bulunan 60 Whr kapasiteli bataryanın yoğun kullanımda 12 saati aşan çalışma süresi sunduğu belirtiliyor. USB Type-C hızlı şarj desteği sayesinde cihazın 1 saat içinde yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebildiği aktarılıyor. Smart Battery teknolojisinin ise pil ömrünü uzatmayı amaçladığı ifade ediliyor.

18.1 mm inceliğe ve 1.4 kilogram ağırlığa sahip tam metal alüminyum gövde ile tasarlanan cihazda, 3 kademeli aydınlatmalı ve 200 ml’ye kadar sıvı dökülmesine dayanıklı klavye bulunuyor. 14 inç büyüklüğünde, 16:10 ekran oranına ve 300 NIT parlaklık seviyesine sahip ekranın daha geniş bir çalışma alanı sunduğu belirtiliyor.

Cihazda ayrıca Wi Fi 6E bağlantı desteği yer alıyor. NevoPro P40’ın ENERGY STAR sertifikasına sahip olduğu ve üretiminde yüzde 25 geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İHA