Ormanlık alanda korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkisinde bulunan orman işçileri, sabahın erken saatlerinde yaptıkları kesim işi sırasında dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Yerde hareketsiz yatan bir kişinin varlığını fark eden işçiler, derhal durumu polise iletti.

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, incelemeler sonucu eli bağlı bir erkek cesediyle karşılaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen bu korkunç sahne, olay yerinde yapılan ilk incelemeyle netlik kazandı. Cumhuriyet savcısının önderliğinde yapılan detaylı incelemenin ardından ceset, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürülerek otopsi işlemleri için hazırlandı.

Şimdi ise bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, cesedin kimliğini tespit etme çalışmalarını sürdürürken, bu korkunç olayın nasıl ve neden meydana geldiğini aydınlatmaya çalışacak. Bilecik'te yaşanan, toplumda endişe yaratan bu olayın ardındaki gerçeklerin gün yüzüne çıkması için yetkililer yoğun bir çaba sarf ediyor.