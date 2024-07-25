Küstahlık zayıf insanın güçlü olma taklididir. Eric Hoffer
İlim cesaret verir, cehalet küstahlık.
Ben terbiyeyi, küstahlardan öğrendim. Ebu âlâ Ma’arrı
Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. Terry
Küstahlığın ardından utanç gelir ama bilgelik alçakgönüllülerdedir
Küstahlık zayıf insanın güçlü olma taklididir. Eric Hoffer
İçki ve istek korkağı cesur eder, cesuru küstah eder. Refik Halit Karay
Nimet verene karşı gelmek gibi küstahlık ve alçaklık olmaz. Hz. Ali
Akıllılar hep kuşku içindeyken, aptallar küstahça kendinden emindir. Bertrand Russell
Küstah yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna
Küstahlık, bele bağlanmış bir taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne de uçulur. Hacı Bayram Veli
Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. Ledric Dumont
Edebim el vermez küstahlık edene; susmak en güzel cevap, edebi elden gidene! Yunus Emre
Rahat olmak lazım fakat duyarsız değil, açık sözlü olmak lazım fakat küstah değil!
Büyüklük taslayan kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; Kibirli insanın itibarı, günden güne azalır Yusuf Has Hacib
Eğitim; ruhunda efendilik olmayan bir insana sadece ukalalık ve küstahlık yapma ehliyetini veriyor. Nilgün Bıyıklı
Hangi tramvay, sadece toprağın kütürdeyen sesi için yol aldığını iddia edecek kadar küstah olabilir? Robert August Lange
Küstah takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Şeyh Sadi
Kendinde kötülük işlemek pekguzelsozler.com küstahlığını bulan; işlediği kötülüğü inkar edecek kadar küstahlık bulamasın kendinde. William Shakespeare
Güzel olduğun kadar küstah ol, fark etmez. Hatta güzel olduğun kadar mal da olabilirsin, sorun değil. Güzelsin sonuçta.
Ah. En yüksek umutlarını kaybeden soylular tanıdım ben. Şimdi kara çalmaktalar tüm yüksek umutlarına. Artık küstahça yaşıyorlar, anlık hazlar içinde ve ertesi güne dair hedefleri yok neredeyse. Ruh, şehvettir. Friedrich Nietzsche
İlginizi Çekebilir!
- Aşk Sözleri
- Sevgi Sözleri
- Kapak Sözler
- Anlamlı Sözler
- Mevlana Sözleri