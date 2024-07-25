Küstahlık zayıf insanın güçlü olma taklididir. Eric Hoffer

İlim cesaret verir, cehalet küstahlık.

Ben terbiyeyi, küstahlardan öğrendim. Ebu âlâ Ma’arrı

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. Terry

Küstahlığın ardından utanç gelir ama bilgelik alçakgönüllülerdedir

Küstahlık zayıf insanın güçlü olma taklididir. Eric Hoffer

İçki ve istek korkağı cesur eder, cesuru küstah eder. Refik Halit Karay

Nimet verene karşı gelmek gibi küstahlık ve alçaklık olmaz. Hz. Ali

Akıllılar hep kuşku içindeyken, aptallar küstahça kendinden emindir. Bertrand Russell

Küstah yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna

Küstahlık, bele bağlanmış bir taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne de uçulur. Hacı Bayram Veli

Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. Ledric Dumont

Edebim el vermez küstahlık edene; susmak en güzel cevap, edebi elden gidene! Yunus Emre

Rahat olmak lazım fakat duyarsız değil, açık sözlü olmak lazım fakat küstah değil!

Büyüklük taslayan kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; Kibirli insanın itibarı, günden güne azalır Yusuf Has Hacib

Eğitim; ruhunda efendilik olmayan bir insana sadece ukalalık ve küstahlık yapma ehliyetini veriyor. Nilgün Bıyıklı

Hangi tramvay, sadece toprağın kütürdeyen sesi için yol aldığını iddia edecek kadar küstah olabilir? Robert August Lange

Küstah takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Şeyh Sadi

Kendinde kötülük işlemek pekguzelsozler.com küstahlığını bulan; işlediği kötülüğü inkar edecek kadar küstahlık bulamasın kendinde. William Shakespeare

Güzel olduğun kadar küstah ol, fark etmez. Hatta güzel olduğun kadar mal da olabilirsin, sorun değil. Güzelsin sonuçta.

Ah. En yüksek umutlarını kaybeden soylular tanıdım ben. Şimdi kara çalmaktalar tüm yüksek umutlarına. Artık küstahça yaşıyorlar, anlık hazlar içinde ve ertesi güne dair hedefleri yok neredeyse. Ruh, şehvettir. Friedrich Nietzsche

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