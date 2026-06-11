Sanayinin geleceğine yön veren teknoloji ve inovasyonların sergilendiği fuarda Kütahya OSB standı, yatırımcılar, sanayiciler ve sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca ziyaretçilere Kütahya OSB’nin güçlü sanayi altyapısı, yatırım avantajları, devam eden projeleri ve genişleme alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Kütahya OSB Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, Harita ve İmar Şefi Gülçin Topuz, Stratejik Planlama ve Proje Geliştirme Şefi Baran Zafer Kaya ve Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu, fuar süresince standı ziyaret eden katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek bölgenin yatırım potansiyelini anlattı. Özellikle Kütahya OSB’nin genişleme alanlarına ilişkin yapılan bilgilendirmeler, yatırımcıların dikkatini çekti.

Fuar kapsamında ulusal ve uluslararası firmaların stantlarını da ziyaret eden Kütahya OSB heyeti, sektördeki güncel teknolojileri, üretim çözümlerini ve sanayide dijital dönüşüm uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Yapılan temaslarda muhtemel iş birlikleri ve sanayinin geleceğine yönelik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya OSB yetkilileri, WIN EURASIA 2026’nın bölgenin tanıtımı, yeni yatırımcılarla temas kurulması ve sanayi alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.