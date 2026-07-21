Üç hafta sürecek ve toplam 36 saatlik eğitim programı kapsamında lise öğrencileri; temel atölye ve modelleme, dijital üretim, yapay zekâ teknolojileri ile yapay zekâ destekli proje geliştirme alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Program süresince alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından öğrencilere yapay zekâ, 3B prototipleme ve kodlama konularında eğitimler verileceği belirtildi.

Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu’nun, gençlerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmesi, bilimsel farkındalıklarını artırması ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek olması hedefleniyor.