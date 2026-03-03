Nilüfer Belediyesi, kent yönetiminde “ortak akıl” ve “katılımcı demokrasi” anlayışını uygulamaya koymayı sürdürüyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yüzüncüyıl Mahalle Komitesi üyeleriyle bir araya gelerek, BursaRay Yüzüncüyıl İstasyonu çıkışında planlanan sosyal tesis projesiyle ilgili mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini aldı.

“TOPLUMCU BELEDİYECİLİK, TOPLUMU DİNLEMEKLE BAŞLAR”

Bölgede yeni bir yapılaşmaya gitmeden, mevcut yapının dönüştürülmesiyle planlanan “Kantin Nilüfer” projesi, özünde güçlü bir sosyal dayanışma modeli barındırıyordu. Bu projeyle, ekonomik kriz döneminde vatandaşlara uygun fiyatlı sosyalleşme imkânı sunulması ve piyasa fiyatlarının dengelenmesi amaçlanmıştı. Kurulacak sistemden elde edilecek gelirle de 2 binden fazla amatör sporcu çocuğun desteklenmesi, kadın spor takımlarına katkı sağlanması ve yerel tarımın güçlendirilmesi hedefleniyordu. Toplantıda mahalle sakinlerinin, artabilecek trafik yoğunluğu ve bölgedeki anıt ağacın korunması gibi konulardaki çevresel hassasiyetlerini içtenlikle dinleyen Başkan Şadi Özdemir, projeyi durdurma kararı aldı. Toplumcu belediyeciliğin temelinde halkın sesine kulak vermenin yattığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu kararın birlikte yönetme kültürünün en güzel kanıtı olduğunu ifade etti.

Başkan Şadi Özdemir, sürece ve alınan karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim yönetim anlayışımızın merkezinde tamamen diyalog, uzlaşı ve karşılıklı anlayış bulunuyor. Kantin Nilüfer projesiyle gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerimize nefes aldıracak; sporu, tarımı ve kadınları destekleyecek çok yönlü bir dayanışma modeli kurgulamıştık. Bu güzel hedeflere ulaşmayı çok arzu etsek de, Yüzüncü yıl sakinlerimizin çevresel dokuya ve mahalle huzuruna dair hassasiyetlerini büyük bir saygıyla karşılıyoruz. Hazırladığımız projeler ne kadar yüksek bir toplumsal fayda barındırırsa barındırsın, mahallelimizin içten rızası ve onayı bizim için her şeyden değerlidir. Biz Nilüfer’i kocaman bir aile olarak görüyor, kararlarımızı da bu ailenin fertleriyle, yan yana, omuz omuza veriyoruz.”

“KATILIMCI DEMOKRASİ İÇİN ÖRNEK ADIM”

Bu karar, Nilüfer’de uygulanacak projelerin yalnızca ekonomik ve teknik ölçütlere göre değil; çevresel hassasiyet, mahalle kültürü ve vatandaşın doğrudan katılımı esas alınarak şekillendirildiğini bir kez daha ortaya koydu. Nilüfer Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında halkın bütçesini gözeten, sporu ve üretimi teşvik eden sosyal dayanışma projelerini, şeffaf bir istişare süreciyle hayata geçirmeyi sürdürecek.