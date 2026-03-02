Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelede önemli bir eşiği daha aştı. Şirketin sorumluluk alanındaki 6 il arasında yer alan Siirt’te kayıp-kaçak oranı Türkiye ortalamasının da altına çekildi. Dicle Elektrik’in 2013 yılındaki özelleşmeden bu yana bölgeye yaptığı yatırımlar, teknoloji destekli altyapı modernizasyonu ve kararlı saha çalışmalarıyla Siirt adeta örnek bir kent haline geldi. İl genelinde yüzde 8 seviyelerine gerileyen kayıp-kaçak oranı, kent merkezinde ise yüzde 6’ya kadar düştü. Bu sayede Siirt, kayıp kaçak enerjide Türkiye ortalaması olan yaklaşık yüzde 9-10’luk oranın da altına inmiş oldu.

Dicle Elektrik Siirt İl Müdürü Ali İhsan Aydın, kentteki başarının tesadüf olmadığını, planlı ve sürdürülebilir çalışmalarla elde edildiğini belirterek "2013’teki özelleşmenin ardından yalnızca Siirt için yaklaşık 5 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bu rakam, 2026 yatırımlarıyla birlikte 5.5 milyar lirayı bulacak. Bu süreçte akıllı sayaç uygulamalarından teknoloji destekli saha denetimlerine kadar pek çok adım attık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ortalamasının altındaki bu başarı, hem arz güvenliğini artırıyor hem de tüm tüketicilerimizin üzerindeki yükü hafifletiyor. Ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyoruz. Bu anlamda Siirt’in Türkiye’ye örnek bir il olması hepimizi son derece mutlu etti" dedi.

Dicle Elektrik, Siirt’te elde edilen başarının bölge geneline de yayılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.