Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi ile ASELSAN arasında yapılan protokol kapsamında hizmet vermeye başlayacak elektrikli otobüs sisteminin hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için Zafertepe Mahallesi’nde devam eden çalışmalarını inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’de Samsun’dan sonra Kütahya’mızda faaliyete geçmeye hazırlanan hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüs sistemi için Zafertepe ve Yoncalı mahallelerinde hızlı şarj istasyonlarının kurulumu devam ediyor.

Zafertepe Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çok yakın bir zamanda şehrimizin bu hizmeti kullanmaya başlayacağını ifade ederek elektrikli otobüslerin tasarruflu ve konforlu sistemle mevcut toplu taşıma sistemine destek olacağını belirtti.

Elektrikli otobüslerin çevre temizliğine de büyük katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Işık, ilk etapta 5 elektrikli otobüsle hemşehrilerimizin bu hizmetten yararlanacağını ifade etti.