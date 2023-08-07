Kütahya Belediyesi'nin organize ettiği yerli ve yabancı birçok sanatçının katıldığı 1. Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, final gecesiyle Kütahyalılarla buluştu.KÜTAHYA (İGFA) - Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Kütahya Belediyesi, 1. Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali ile hemşehrilerimize dolu dolu bir hafta sonu yaşattı.

Kütahya Belediyesi'nin organize ettiği, birçok ülkeden ve ülkemizin çeşitli illerinden şair, ozan, dansçı ve sanatçının katıldığı 1. Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, final gecesiyle vatandaşlar bir araya geldi. Farklı kültürlerden birçok sanatçının kendi dalında sergilediği performanslar vatandaşlarımızın beğenisini topladı.

Festivale katılan sanatçılara hediyelerini takdim eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Açılış gününde de söylediğim gibi Kütahya’mız, UNESCO’nun zanaat ve halk sanatları dalında yaratıcı şehirler ağında yer alan Türkiye’nin ilk şehri. Dolayısıyla bu ünvanı almamızı sağlayan zanaat ve halk sanatları çini, seramik ve porselen. Burada üç gündür emek veren sanatçılarımıza büyük bir jestle hediyeleri hazırlayan, çiniyi, porseleni ve seramiği dünyaya tanıtmak adına sponsorluk yapan, onlara unutamayacakları bir hediyeyi sunmamıza imkân sağlayan Kütahya’mızın önemli markalarından birisi olan Tulu Porselen’e ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok ilinde, dünyanın çeşitli yerlerinde onlar da porselenimizin tanıtımına katkı sağlıyorlar. Bu üç günde şehrimizde unutulmayacak günleri bizlere yaşatan şiirin, sözün, folklorun en iyisini sunmaya çalışan tüm misafirlerimize ve sanatçılarımıza, sunucu kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni festivallerde ve daha iyi günlerde buluşmak üzere katkılarınızdan ve bizi burada yalnız bırakmamanızdan dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gecenin sonunda katıldığı turnuvadan 13 madalyayla dönen Kütahya Belediyespor Kick Boks takımı sahneye çıkarılarak onurlandırıldı.

Sporcuları tebrik eden Başkan Işık, onları yetiştiren ailelerine ve antrenörlerine de teşekkürlerini iletti.