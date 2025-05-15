Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu panelleriyle kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin müstehcen içerikler yayınladığı da belirlendi.

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyalin yanı sıra ruhsatsız silahlar, bilgisayarlar, cep telefonları ve banka/kredi kartları ele geçirildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto varlık hesabı ve 11 otomobile el konuldu.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 102 kişiden 64’ü tutuklanırken, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları yürüten jandarma personelini, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yerlikaya, "Sanal devriyelerimiz 7/24 görevde. Siber suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.