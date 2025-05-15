Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet ile Cadde üzerinden Gürbüz sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A.(32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü muhtara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansa binmek istemeyen yaralı muhtar olay yerine gelen akrabaları tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kötüleşen Çetin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çetin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE