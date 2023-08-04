Kütahya'da Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üstyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken bir taraftan da peyzaj ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın şehrin hak ettiği değere ulaştırmada en önemli projelerden birisi olarak gördüğü Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üstyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Diğer yandan peyzaj ve düzenleme çalışmaları süren Yedigöller Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan kafeterya, kır lokantası ve karavan park alanını birbirine bağlayan bağlantı yolları asfaltlanıyor.

Çalışmalarla şekillenmeye başlayan Yedigöller Rekreasyon Alanı, eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, karavan park alanı, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlarla Kütahya'ya değer katacağı merakla bekliyor.