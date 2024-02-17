Kurtuluş Savaşı Kahramanı ve Kuva-yi Milliye’nin önemli isimlerinden Edremit Kaymakamı Köprülü Şehit Hamdibey şehit edilişinin 104. yıl dönümünde Edremit ilçesinde adının verildiği meydanda anıldı.

Mili mücadele döneminde Edremit ilçemizde iki yıla yakın görev yapan, Trakya yakasında Gelibolu yakınlarındaki Fransızlara ait Akbaş Cephaneliğini basarak buradaki mühimmat ve cephanenin Anadolu yakasına Kuvayı Milliye güçlerine taşınmasını sağlayarak tarihe Akbaş kahramanı olarak geçen milli mücadelenin önemli isimlerinden Köprülü Hamdibey’in şehit edilişinin 104. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Edremit Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı adına Atatürk anıtına çelenkler sunulduğu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşmaların yapıldığı törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, protokol üyeleri, mahalle muhtarları, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.