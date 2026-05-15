Balıkesirlilerin Kuvayımilliye Günü'nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Kuvayımilliye ruhu Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bugün de birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, dayanışmayı büyütmek ve bu güzel memlekete sahip çıkmaktır' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valiliği tarafından 16 Mayıs Kuvayımilliye Günü kapsamında düzenlenen kutlama programlarına katıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayımilliye Anıtı'na Türkiye haritası motifli çelenk bıraktı. Kuvayımilliye Anıtı önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'Korkuyu değil cesareti büyüttüler'

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in esareti kabul etmeyenlerin, millet iradesini her şeyin üstünde tutanların, vatan söz konusu olduğunda tek yürek olanların şehri olduğunu söyledi. Balıkesir ailesinin 16 Mayıs Kuvayımilliye Günü'nü kutlayan Akın, '15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildiğinde o dönemdeki Balıkesir Belediyesine bu haber gelince hemen o gece Okuma Yurdu'nda düşmana karşı direniş kararı alındı. Yiğit Balıkesirliler, bu işgale sessiz kalmadı; bir gün sonra yani 16 Mayıs 1919'da Alaca Mescit'te toplanarak milletin kendine sahip çıktı. İşte o gün yakılan bağımsızlık meşalesi, tüm Anadolu'ya umut oldu. Mehmet Vehbi Bolak, Hacim Muhittin Çarıklı, İbrahim Ethem Akıncı, Köprülülü Hamdi Bey ve ismini sayamadığımız nice kahraman; bu milletin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Onlar makamlarını değil, milletlerini düşündüler. Korkuyu değil, cesareti büyüttüler. Ayrılığı değil, birliği savundular. Bugün bize düşen görev de aynı ruhu yaşatmaktır' diye konuştu.

Başkan Akın; 'Gurura duyuyorum'

İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olmanın büyük gururunu taşıdığını ifade eden Akın, 'Gönenli Ahmet Efe, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş ve vatan sevgisini bize bir miras olarak bırakmıştır. Bizler, o neslin emanetiyle büyüdük. O emanette ayrışma yoktur. O emanette umutsuzluk yoktur. O emanette millet sevgisi, bayrak sevgisi ve memleket aşkı vardır. İşte bugün Balıkesir'de yaptığımız her hizmette, attığımız her adımda o ruhun izini taşıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Kuvayımilliye ruhu Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bugün de birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, dayanışmayı büyütmek ve bu güzel memlekete sahip çıkmaktır. Gençlerimizin umudunu büyütmek, çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, kadınlarımızın emeğini güçlendirmek, çocuklarımızın geleceğini korumak da Kuvayımilliye ruhunun bugünkü karşılığıdır. Balıkesir, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'in, demokrasinin ve millet iradesinin kalesidir. Bizler ecdadımızdan aldığımız güçle, birlik ve beraberlik içinde bu güzel şehri daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm Kuvayımilliye kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Kuvayımilliye ruhu! Yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Türk milleti! Ne mutlu Türk'üm diyene!' diye konuştu.

Vali Ustaoğlu: 'Balıkesir, bu mirası ilelebet yaşatacak'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 'Kuvayımilliye; milletimizin devletine, bayrağına ve mukaddesatına sahip çıkma iradesinin adıdır. Bu irade, işgal günlerinde Balıkesir'de hayat bulmuş, hiçbir yerden talimat beklemeden kendi kendine sahip çıkan bir millet Alaca Mescit'te bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Kuvayımilliye yalnızca bir yerel direniş değil, millet iradesinin sahaya yansıyan güçlü bir tezahürü haline gelmiştir. Milli kimliğimize sahip çıkmak ve bu toprakların bize emanet ettiği değerleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İnanıyoruz ki Balıkesir, Kuvayımilliye ruhunun doğduğu topraklar olarak bu mirası ilelebet yaşatacak; gençlerimiz de ecdadından aldığı bu ilhamla vatanına, bayrağına, milletine sahip çıkmayı sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Alaca Mescit'te direniş meşalesini yakan 41 Bayrak Adamı, Kuvayımilliye kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum' ifadelerini kullandı.

Kuvayıillîye yürüyüşü Okuma Yurdu'ndan başladı

Başkan Akın, Kuvayımilliye Anıtı önünde düzenlenen kutlama töreninin ardından Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Kuvayımilliye Yürüyüşü'ne katıldı. Okuma Yurdu önünde başlayan yürüyüş Alaca Mescit Camisi önünde sona erdi. Yürüyüşe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, gaziler, dernekler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.