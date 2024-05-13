Bursa’da, şakalaştığı kuzeninin elindeki tüfeğin patlaması sonucu kaza kurşunu ile hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrasında koruma altına alınan 9 yaşındaki C.Ç.K. ise cezai ehliyeti olmaması ve kasıt bulunmaması sebebiyle savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Orhangazi ilçesinde kaza kurşununa kurban giden 9 yaşındaki Miraç son yolculuğuna uğurlandı. Çocuğun cenazesi öğle namazından sonra Orhangazi Hürriyet Camii’nde kılındı. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan yardımcıları İbrahim Altuntaş ve Lütfü Bakırdan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, Jandarma Komutanı J. Üstgm. Selim Kurtoğlu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazından sonra Miraç’ın cenazesi merkez mezarlıkta toprağa verildi.

Acılı aile gözyaşına boğuldu

2 çocuk babası Müstecep Güvenir ve anne Esma Güvenir, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Miraç’ın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze uğurlanırken anne Güvenir’in evladını anarak ettiği feryatları ise yürek parçaladı.

Kuzeni ifade verdi

Olay sonrasında jandarma tarafından koruma altına alınan 9 yaşındaki C.Ç.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından cezai ehliyeti olmaması ve olayın kazaen olması sebebiyle serbest bırakıldı.