Kuzey Işıkları Nerede Ve Ne Zaman Görülür?

Genellikle İzlanda, Kanada, Grönland, Alaska, Finlandiya, İsveç ve Norveç’te görülen kuzey kutup ışıkları en yaygın olarak 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri arasında görülür. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, bu tarihler arasında bu lokasyonlarda olmanız kuzey ışıklarını kesinlikle görebileceğiniz anlamına gelmiyor.

Kuzey Işıkları Nasıl Oluşur?

Kuzey ışıklarının meydana gelmelerinin ana nedeni Güneş ve Dünya arasındaki flörttür. Güneşte meydana gelen patlamalar ile uzay boşluğuna aşırı miktarlarda enerji ve dolayısıyla parçacıklar savruluyor. Dünyamızın etrafında bulunan manyetik kalkan sayesinde aslında bu parçacıklardan ve enerjiden hiç etkilenmiyoruz desek yeridir ancak bu kalkanın zayıf olduğu bir nokta var. Kutup bölgeleri!

Güneşten kopan bu parçacıklar, manyetik kalkanın zayıf olduğu kutup bölgelerinden atmosferimize giriyor ve atmosferde bulunan gaz parçacıkları ile çarpışıyor. İşte bu çarpışma sonucunda da kuzey ışıkları meydana geliyor.

İzlanda

İzlanda kutup bölgesinde yer alan ve kuzey ışıklarına tanıklık edebilmek için dünyadaki en iyi yerlerden birisidir. Eğer çok şanssız değilseniz, soğuk ve berrak bir kış gecesi gökyüzünde adeta dans eden yeşil ışıkları görmeniz olası. Yerli halkının bir kısmı kuzey ışıklarını doğanın yaptığı saf bir büyü olarak görüyor. Atmosferin üst tabakalarında esen sıcak rüzgarların, yüksek enerjiye sahip elektronlarla karşılaşması sonucu oluşan yıldırımlar bu görüntünün bilimsel açıklaması diyebiliriz.

Kanada

Kuzey Işıkları’na ilgi duyanlar için Kanada’da fena bir seçenek değil. Ülkenin Yukon ve Kuzeybatı Eyaletleri’nde bulunan milli parklar, hava ve ışık kirliliğinin çok az olması sebebiyle Kuzey Işıkları’nı görmek için en popüler lokasyonlar. Seyahat listenize eklemek isteyebilirsiniz.

Grönland

Bir çoğunuzun nerede olduğunu bildiği ve listemiz için benzersiz bir yere sahip olan Grönland Adasının diğer lokasyonlardan ayrılan bir özelliği var, bu bölgede kuzey ışıkları neredeyse tüm yıl boyunca gözlemlenebilir. Kar ve buzullarla kaplı bu ada ülkesinde Başkent Nuuk, kuzey ışıklarını deneyimlemek için en iyi noktalardan birisi olarak sayılıyor.

Alaska

Alaska nerede diye soracak olursanız; burası, Kuzey Amerika kıtasında bulunan ve kuzey kutbunun çok yakınında olan yer. Listemizin diğer lokasyonlarına nazaran biraz uzak bir yer. Bulunduğu konum sebebiyle ulaşım konusunda ne kadar zorluk çıkartsa da, buraya gitmeniz durumunda kuzey ışıklarını izlemeyi neredeyse garantilemiş sayılıyorsunuz. Bölgede bulunan Denali National Park’da bulunan Alaska Evleri bu ışıkları izlemek için gezginlerin tercih ettiği yerler arasında bir numarada yer alıyor. Yazın sonundan, ilk baharın başlangıcına kadar bir süre içinde bu eşsiz doğa olayına tanıklık edebilmeniz mümkün.

İsveç

İsveç’in en kuzey noktası olarak kabul edilen Kiruna bölgesi, eşsiz Kuzey Işıkları’nı gece vakitleri izlemek için en iyi noktalardan sadece biri. Bölgede yer alan Abisko National Park’da bulunan 70 km uzunluğundaki bir göl, Kuzey Işıkları’nı yansıtarak eşsiz bir manzara ortaya çıkarıyor. İsveç’in bu bölgesine yapılan birçok gezi turu da mevcut.

Finlandiya

Kuzey ışıkları Finlandiya turizminde çok önemli bir yere sahiptir. Bu doğa olayı ülkenin sadece kuzeyinde yer alan Kakslauttanen ve Luosto şehirlerinden izlenebiliyor. Otel ve bir çok gezi turu imkanı sunan Finlandiya, ayrıca ren geyikleri safarisi ve buzullarla kaplı doğal parklarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Norveç

Norveç her ne kadar Fiyordlarına yapılan sayısız gemi turu ile tanınsa da bu ülkede de Ekim ve Şubat ayları arasında kuzey ışıklarını izlemek mümkün. Lofoten ve Svalbard adaları ile birlikte Tromsø şehri de bu deneyime tanıklık edebilmek için en iyi lokasyonlardan birisi olarak sayılıyor.