İngiltere'den babasının tedavisi için gelen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle yaşanan tartışmada güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. Olay, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerle belgelendi.

Olayın ayrıntılarına göre Mavideniz, arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ettiği eğlence mekanında alkol tüketiminin fazlasıyla artması sonucu taşkınlık yapmış ve mekandan çıkarılmıştı. Ancak çıkışta yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek güvenlik görevlileriyle çatışmaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin şiddet kullanarak Mavideniz'i mekandan çıkarması ve dışarıda darp etmesi, çevredeki kişiler tarafından kaydedilen videolara yansıdı.

Güvenlik görevlileri Mavideniz'i sert bir şekilde darp etti ve işletme sahibi de olaya müdahil olarak şiddeti artırdı. Mavideniz, aldığı darbeler sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberin ardından Mavideniz'in yakınları büyük bir üzüntü içinde hastaneye geldi. Öfke ve acıyla dolu yakınlar, hastanenin camlarını balyozlarla kırarak eşyalara zarar verdi. Polis, olayın yatıştırılması ve güvenliğin sağlanması için olağanüstü önlemler aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen üzücü olayın ardından detaylı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelenerek olayın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri de değerlendirilerek işletme sahibi ve güvenlik görevlisi gözaltına alındı.