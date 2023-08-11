Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel hale gelen Aşure Günleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Muharrem ayı münasebetiyle gerçekleştirdiği geleneksel aşure günleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda devam etti.

Aşure dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Daire Başkanları katıldı.

Aşure dağıtımı öncesi eller semaya açılarak, dualar okundu.

Duaların ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde geleneksel hale gelen aşure günlerinde yapılan hayrın kabul olmasını temenni etti. Sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Vatandaşlar, bereketin sembolü olarak adlandırılan aşureden alarak, ikram dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.