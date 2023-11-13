Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 2024 yılı KYK burs ve kredi miktarları da belirlendi. Bu doğrultuda, lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktora öğrencilerine ise 6 bin lira ödenmesi kararlaştırıldı.

Yeni dönem KYK burslarının ödeme tarihleri de belirlendi. İlk defa başvuruda bulunan öğrencilere, öğrenim yılı başında başlayarak normal öğrenim süresince ödemeler gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ila 10'uncu günleri arasında ödemeler yapılacak.

Öğrencilere ödemeler, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla veya internet üzerinden sorgulanabilir. Ayrıca, öğrenciler bankamatik kartlarını da ilgili bankadan temin edebilecekler.

KYK burs başvuru sonuçları ise e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler, başvuru sonuçlarını kontrol etmek için https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresini ziyaret edebilirler.