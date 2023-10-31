Olay, Fatsa'da Efkaf Mahallesi'nde bulunan üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yurtta kalan kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı doğru hareket eden asansör 4'üncü katta durdu. Asansörde kalan öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla oradan çıkartıldı. Asansör kısa bir süre sonra ise zemin kata çakıldı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yurttakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörden çıkan öğrenciler, ekipler tarafından tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.