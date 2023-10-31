Bursa'da, Yıldırım ilçesinde bulunan Ankara Yolu caddesinde yaşanan tehlikeli bir olayda, bir otomobil sürücüsü, küçük bir çocuğu yanına alarak aracın direksiyonuna oturttu. Bu bilinçsiz ve tehlikeli davranış, araç seyir halindeyken gerçekleşti. Çocuğa direksiyon kontrolünü bırakan sürücü, uzun bir süre boyunca böyle seyir etti.

Bu sorumsuz davranış, sadece kendi değil, trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların can güvenliğini de tehlikeye attı. O anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.