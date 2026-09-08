Endeksa verileri baz alınarak hazırlanan çalışmada ilçelerin aylık kişi başı gelirleri ile hane gelirleri karşılaştırıldı. Ortaya çıkan tablo, Bursa'nın ilçeleri arasındaki ekonomik farkı gözler önüne serdi.

Verilerde özellikle Nilüfer'in yüksek gelir seviyesiyle öne çıktığı görülürken, İnegöl'ün gelir rakamları da dikkat çekti.

İNEGÖL'DE HANE GELİRİ 52 BİN 637 LİRA

Bursa'nın önemli sanayi ve üretim merkezlerinden İnegöl'de kişi başı gelir 14 bin 589 lira olarak hesaplandı.

İnegöl'de hesaplanan hane geliri ise 52 bin 637 lira oldu.

Bu rakamla İnegöl, Bursa'nın gelir sıralamasında orta-alt seviyelerde yer aldı. İlçenin güçlü sanayi ve mobilya ekonomisine rağmen kişi başı gelir rakamının bazı ilçelerin gerisinde kalması dikkat çekti.

BURSA'DA ZİRVE NİLÜFER'İN

Gelir göstergelerinde Bursa'nın zirvesinde Nilüfer yer aldı.

Nilüfer'de kişi başı gelir 35 bin 161 lira, hane geliri ise 107 bin 628 lira olarak hesaplandı.

Nilüfer'i Mudanya, Büyükorhan ve Keles takip etti.

Mudanya'da kişi başı gelir 32 bin 203 lira, hane geliri 87 bin 159 lira olurken, Büyükorhan'da kişi başı gelir 32 bin 790 lira, hane geliri ise 80 bin 4 lira olarak kaydedildi.

Keles'te ise kişi başı gelir 32 bin 421 lira, hane geliri 78 bin 545 lira oldu.

DİĞER İLÇELERDE RAKAMLAR NASIL?

Bursa'nın diğer ilçelerinde hesaplanan gelir rakamları şöyle:

- Orhaneli: Kişi başı 28 bin 400 TL – Hane 72 bin 211 TL

- Mustafakemalpaşa: Kişi başı 22 bin 25 TL – Hane 61 bin 260 TL

- İznik: Kişi başı 19 bin 923 TL – Hane 59 bin 108 TL

- Yenişehir: Kişi başı 18 bin 709 TL – Hane 57 bin 982 TL

- Osmangazi: Kişi başı 18 bin 170 TL – Hane 57 bin 122 TL

- Gemlik: Kişi başı 18 bin 710 TL – Hane 53 bin 683 TL

- Karacabey: Kişi başı 19 bin 299 TL – Hane 56 bin 607 TL

- Kestel: Kişi başı 16 bin 917 TL – Hane 56 bin 149 TL

- Orhangazi: Kişi başı 17 bin 280 TL – Hane 52 bin 403 TL

- İnegöl: Kişi başı 14 bin 589 TL – Hane 52 bin 637 TL

- Yıldırım: Kişi başı 14 bin 305 TL – Hane 48 bin 197 TL

- Gürsu: Kişi başı 12 bin 405 TL – Hane 47 bin 585 TL

- Harmancık: Kişi başı 16 bin 557 TL – Hane 41 bin 368 TL

İLÇELER ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Endeksa verilerine göre Bursa'nın ilçeleri arasında gelir seviyelerinde önemli farklılıklar bulunuyor.

En yüksek hane gelirinin hesaplandığı Nilüfer ile en düşük hane gelirinin görüldüğü Harmancık arasındaki fark 66 bin 260 liraya ulaşıyor.

İnegöl'de ise 52 bin 637 liralık hane geliri hesaplanırken, kişi başı gelir 14 bin 589 lira seviyesinde kaldı.

Ortaya çıkan tablo, Bursa'nın ekonomik yapısının ilçeler bazında önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.