Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde geçerli olacak fiyat tarifesi de netleşti. Öğrencilerin teneffüslerde en sık uğradığı kantinlerde, en çok merak edilen ürünlerin başında ise tost ve ayran geldi.

GENEL TOPLAM ZAM YÜZDE 6,8

Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim-öğretim dönemi başlayacak. Okula dönüş öncesinde öğrencilerin ve velilerin gündemindeki konulardan biri de kantin fiyatları oldu. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise yeni dönem fiyat tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vahapoğlu; bu yıl cüzzi bir zam yaptıklarını aktardı. Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.

İŞTE ARTAN ÜRÜNLER

Yeni dönemde okul kantinlerinde tost ve ayranın toplam fiyatı 130 liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl 90 liradan satılan tostun fiyatı artarken, kantinlerde bütçeyi en fazla zorlayan seçenek ise tabldot yemekler oldu. Üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Her öğrencinin vazgeçilmezi olan Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak aktarıldı. Simit açma ve poğaça kategorilerinde olan unlu mamullerin fiyatı 30-35 TL bandında olacak.