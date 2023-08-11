Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, futbol hasretini bitirecek dünyanın en özel liglerini yeni sezonda da ekranlara getirmeye devam ediyor. Bu hafta başlayacak La Liga ve Serie A’nın yanı sıra Formula 1’de nefes kesen yarış heyecanı ve US Open tenis turnuvası gibi sporun en keyifli mücadeleleri, her zaman olduğu gibi TV+ farkıyla izleyicilerle buluşuyor.

Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, sporseverlere unutulmaz bir ağustos ayı yaşatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden La Liga ve Serie A’da sezon, TV+ ekranlarında başlıyor. Geçtiğimiz sezon kıyasıya bir çekişmeye sahne olan Serie A’da son şampiyon Napoli, unvanını korumaya çalışırken, kadrolarını güçlendiren Lazio, Milan ve Inter gibi dünya devleri de zirve yarışını en önde tamamlayabilmek için sahaya çıkıyor.

Milli futbolcu Arda Güler’i kadrosuna katan Real Madrid, geçen sezon yarıştan erken kopmasının ardından bu sene hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefiyle sezona başlıyor. Yıldızların boy göstereceği İspanya futbol Ligi La Liga’da heyecan, 11 Ağustos Cuma günü TV+ ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor.

La Liga ilk hafta nefes kesen mücadelelere sahne oluyor

İspanya futbolunun zirvesinde açılış haftası önemli eşleşmelere sahne oluyor. 11 Ağustos Cuma günü başlayacak olan lig, Almeria - Rayo Vallecano maçının ardından yine aynı gün saat 22.30’da Sevilla - Valencia mücadelesine sahne olacak. Bu sene tek hedefi şampiyonluk olan ve çok iddialı bir kadro kuran Real Madrid, cumartesi günü zorlu Athletic Bilbao deplasmanına çıkarken son şampiyon Barcelona ise pazar günü Getafe deplasmanında yeni sezonu açıyor.

Serie A’da açılışı şampiyon yapıyor

Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarı elde eden ve önemli bir puan farkıyla şampiyonluğa uzanan Napoli, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da Serie A’nın açılışını Frosinone deplasmanında yapacak. Zirve yarışının iddialı takımlarından Inter aynı gün saat 21.45’te Monza’yı ağırlarken, bir diğer şampiyonluk adayı Milan ise haftanın kapanış mücadelesinde Bologna’ya konuk olacak.

Tenis ve Formula 1 heyecanı da TV+’ta yaşanıyor

Futbol dışında, dünyanın en önemli Grand Slamlerinden biri olan US Open heyecanı 28 Ağustos’tan itibaren TV+’ta. ATP sıralamasının en başarılı raketlerinin de boy göstereceği bu özel turnuva, canlı yayınlar ile tenis severlerle buluşuyor. Ayrıca S SPORT 2’de izlenen Formula 1’de pilotlar sıralamasında zirvede bulunan Max Verstappen’in ülkesi olan Hollanda Grand Prix’i de sıralama turlarından itibaren nefes kesen bir yarış hafta sonu vaat ediyor. Tüm bu nefes kesen içerikler Ağustos ayı boyunca TV+ ekranlarında seyirciyle buluşacak.

La Liga maçları canlı yayın takvimi (S Sport)

11 Ağustos

20.30 - Almeria - Rayo Vallecano

22.30 - Sevilla - Valencia

12 Ağustos

18.00 - Real Sociedad - Girona

20.30 - Las Palmas - Mallorca

22.30 - Athletic Bilbao - Real Madrid

13 Ağustos

18.00 - Celta Vigo - Osasuna

20.30 - Villarreal - Real Betis

22.30 - Getafe - Barcelona

14 Ağustos

20.30 - Cadiz - Deportivo Alaves

22.30 - Atletico Madrid - Granada

Serie A maçları canlı yayın takvimi (S Sport 2)

19 Ağustos

19.30 - Empoli - Hellas Verona

19.30 - Frosinone - Napoli

21.45 - Genoa - Fiorentina

21.45 - Inter - Monza

20 Ağustos

19.30 - Roma - Salernitana

19.30 - Sassuolo - Atalanta

21.45 - Lecce - Lazio

21.45 - Udinese - Juventus

21 Ağustos

19.30 - Torino - Cagliari

21.45 - Bologna - Milan