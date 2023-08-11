Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, futbol hasretini bitirecek dünyanın en özel liglerini yeni sezonda da ekranlara getirmeye devam ediyor. Bu hafta başlayacak La Liga ve Serie A’nın yanı sıra Formula 1’de nefes kesen yarış heyecanı ve US Open tenis turnuvası gibi sporun en keyifli mücadeleleri, her zaman olduğu gibi TV+ farkıyla izleyicilerle buluşuyor.
Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, sporseverlere unutulmaz bir ağustos ayı yaşatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden La Liga ve Serie A’da sezon, TV+ ekranlarında başlıyor. Geçtiğimiz sezon kıyasıya bir çekişmeye sahne olan Serie A’da son şampiyon Napoli, unvanını korumaya çalışırken, kadrolarını güçlendiren Lazio, Milan ve Inter gibi dünya devleri de zirve yarışını en önde tamamlayabilmek için sahaya çıkıyor.
Milli futbolcu Arda Güler’i kadrosuna katan Real Madrid, geçen sezon yarıştan erken kopmasının ardından bu sene hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefiyle sezona başlıyor. Yıldızların boy göstereceği İspanya futbol Ligi La Liga’da heyecan, 11 Ağustos Cuma günü TV+ ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor.
La Liga ilk hafta nefes kesen mücadelelere sahne oluyor
İspanya futbolunun zirvesinde açılış haftası önemli eşleşmelere sahne oluyor. 11 Ağustos Cuma günü başlayacak olan lig, Almeria - Rayo Vallecano maçının ardından yine aynı gün saat 22.30’da Sevilla - Valencia mücadelesine sahne olacak. Bu sene tek hedefi şampiyonluk olan ve çok iddialı bir kadro kuran Real Madrid, cumartesi günü zorlu Athletic Bilbao deplasmanına çıkarken son şampiyon Barcelona ise pazar günü Getafe deplasmanında yeni sezonu açıyor.
Serie A’da açılışı şampiyon yapıyor
Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarı elde eden ve önemli bir puan farkıyla şampiyonluğa uzanan Napoli, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da Serie A’nın açılışını Frosinone deplasmanında yapacak. Zirve yarışının iddialı takımlarından Inter aynı gün saat 21.45’te Monza’yı ağırlarken, bir diğer şampiyonluk adayı Milan ise haftanın kapanış mücadelesinde Bologna’ya konuk olacak.
Tenis ve Formula 1 heyecanı da TV+’ta yaşanıyor
Futbol dışında, dünyanın en önemli Grand Slamlerinden biri olan US Open heyecanı 28 Ağustos’tan itibaren TV+’ta. ATP sıralamasının en başarılı raketlerinin de boy göstereceği bu özel turnuva, canlı yayınlar ile tenis severlerle buluşuyor. Ayrıca S SPORT 2’de izlenen Formula 1’de pilotlar sıralamasında zirvede bulunan Max Verstappen’in ülkesi olan Hollanda Grand Prix’i de sıralama turlarından itibaren nefes kesen bir yarış hafta sonu vaat ediyor. Tüm bu nefes kesen içerikler Ağustos ayı boyunca TV+ ekranlarında seyirciyle buluşacak.
La Liga maçları canlı yayın takvimi (S Sport)
11 Ağustos
20.30 - Almeria - Rayo Vallecano
22.30 - Sevilla - Valencia
12 Ağustos
18.00 - Real Sociedad - Girona
20.30 - Las Palmas - Mallorca
22.30 - Athletic Bilbao - Real Madrid
13 Ağustos
18.00 - Celta Vigo - Osasuna
20.30 - Villarreal - Real Betis
22.30 - Getafe - Barcelona
14 Ağustos
20.30 - Cadiz - Deportivo Alaves
22.30 - Atletico Madrid - Granada
Serie A maçları canlı yayın takvimi (S Sport 2)
19 Ağustos
19.30 - Empoli - Hellas Verona
19.30 - Frosinone - Napoli
21.45 - Genoa - Fiorentina
21.45 - Inter - Monza
20 Ağustos
19.30 - Roma - Salernitana
19.30 - Sassuolo - Atalanta
21.45 - Lecce - Lazio
21.45 - Udinese - Juventus
21 Ağustos
19.30 - Torino - Cagliari
21.45 - Bologna - Milan