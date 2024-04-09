Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından yeni seçilen Belediye Başkanı Atilla Öztürk başkanlığında ilk Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk başkanlığında, Lapseki Belediyesi hizmet binası belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen belediye meclis toplantısına, AK Parti’den 4, İYİ Parti’den 7 meclis üyesinin tamamı katıldı. Meclis oturumu açılışının ardından Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Ardından meclis toplantısında gündem maddelerine geçildi. Toplantıda, birinci ve ikinci başkanvekilleri, 2 asil ve 2 yedek meclis katipleri, 2 belediye encümen üyesi, Plan ve Bütçe ile İmar komisyonları üyeleri, Tarihi Kentler Birliği Meclisine bir asil ve bir yedek üye, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) Meclisine 2 asil ve bir yedek üye, Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇATTAB) Meclisine 2 asil bir yedek üye seçildi. Toplu sözleşme kanunu uyarınca memur sendikaları ile sosyal denge sözleşmesi yapma yetkisi belediye başkanına oy birliğiyle verildi.

Toplantı, 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesiyle sona erdi.