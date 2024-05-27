Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kene ve haşere ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Lapseki Belediye ekipleri aracılığıyla kene ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde halk sağlığını korumayı amaçlıyor.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren keneler ve haşerelerle mücadelede etkin bir rol üstlenen belediye ekipleri, ilçe genelindeki parklar, bahçeler ve yeşil alanları titizlikle ilaçlayarak bu zararlıların yayılmasını engelliyor. Sağlık açısından büyük önem taşıyan bu çalışmalar, ilçe sakinlerinin güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra, hastalıkların önlenmesine de katkıda bulunuyor.