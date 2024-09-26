Esenyurt’ta E-5 Karayolu yan yolda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil önce kaldırımda yürüyen yayaya daha sonra ise otobüs durağına daldı. Kaza sonrası yaya hastaneye kaldırılırken, meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KGH 011 plakalı Fıat Egea otomobil, E-5 Karayolu yan yoldan Edirne istikametine seyir halindeyken aniden lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımda yürüyen yayaya çarptı ardından ise otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yara almadığı kazada büyük faciadan dönüldü. Kazada can pazarı yaşanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.