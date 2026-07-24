Olay, sabah saatlerinde Çorlu - Süleymanpaşa karayolu üstü Yenice Mahallesi girişinde yaşandı. Seyir halindeki traktöre bağlı buğday yüklü römorkun aniden lastiği gümledi. Durumu fark eden traktör sürücüsü lastik değişimi amacıyla tamirciye haber verdi. Alana gelen Suriye uyruklu lastikçi Emced Sabuni (30), römorkun altına girerek kriko yardımıyla müdahale etti. Bu esnada dengesini yitiren buğday yüklü römork, Emced Sabuni'nin üstüne devrildi. Yıkılan traktör römorkunun altında kalan Sabuni'yi kurtarmak adına etraftaki vatandaşlar imdada koştuktan sonra römork el birliğiyle kaldırıldı. İhbar üzerine intikal eden sağlık ekipleri, Sabuni'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

"Çabuk kaç diye bağırdım ama ne yaptıysak kurtaramadık"

Olayla alakalı açıklama yapan bir şahit, "Traktör sahibi bizi arayıp lastiğinin patladığını söyledi ve biz de geldik. Usta ile hemen krikoyu yanaştırdık. Ben arabaya malzeme almaya diye geldim. O sırada römork oynamaya başladı. Usta çabuk kaç oradan diye bağırdım ama zaten anında römork devrildi ve usta altında kaldı ama ne yaptıysak kurtaramadık" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı ile jandarmanın gerçekleştirdiği tahkikatların ardından Emced Sabuni'nin naaşı Çorlu Devlet Hastanesi morguna nakledildi.