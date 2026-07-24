Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde yaşanan hadisede, iddiaya göre Ö.E. (10), sokakta bulunduğu esnada henüz kimliği saptanamayan ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu belirtilen bir çocuğun taarruzuna maruz kaldı.

Yerde olmasına rağmen insafsızca kafasını tekmelemeye sürdürdü

Yerde yattığı sırada da darp edilmeye devam eden şüpheli, çocuğun başına tekme savurdu. Aldığı darbeler neticesinde ara sıra bilincini yitirdiği öne sürülen küçük çocuk kaldırımda hareketsiz kalırken, yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine zanlı bölgeden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar sonrasında bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi gerçekleştirilen çocuk ambulansla hastaneye ulaştırılırken, emniyet güçleri olayla alakalı tahkikat başlattı. Derdli baba Veli E. ise, "Ben evladımı kursa yazdırmıştım. Kurs dönüşü çocuğumu yakalayıp hırpalıyor. Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya çekiniyor" şeklinde ifade kullandı.