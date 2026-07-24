Benzine gelen 1,35 TL’lik zammın ardından motorinin litre fiyatında da önemli bir artış bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,50 TL zam yapılması öngörülüyor. Yeni artışın pompaya yansıması halinde motorin fiyatları bir kez daha yükselecek.

Brent petrol 102 dolara yaklaştı

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 8’i aşan yükselişle 102 dolar seviyesine yaklaştı. Fiyatlardaki sert artışta, ABD ile İran arasındaki gerilimin büyümesi ve bölgedeki enerji sevkiyatına ilişkin endişeler etkili oldu.