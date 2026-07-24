İnegöl'ün geçmişte birçok ekonomik krizi güçlü üretim yapısıyla atlattığını belirten Şehitoğlu, bugün yaşanan en büyük sorunun ise ekonomik göstergelerden çok güven kaybı olduğunu söyledi.

İnegöl ekonomisinin temel dinamiğinin imalat sanayi olduğuna dikkat çeken Yusuf Şehitoğlu, şehrin bugüne kadar krizlerden en az etkilenmesinin en önemli nedeninin üretim gücü olduğunu ifade etti.

İmalat sanayinin İnegöl ekonomisindeki payının yaklaşık yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu belirten Şehitoğlu, Türkiye genelinde bu oranın yüzde 20-22 bandında olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Şehrimiz gerçekten bereketli bir şehir. Ne krizler görüldü. Her zaman 'İnegöl krizlerden etkilenmez' dedik. Son dönemde de aslında yaşanan en büyük sorun ekonomik krizden ziyade güven probleminin oluşması."

"İMALAT SANAYİSİ EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ"

İnegöl'ün üretim odaklı yapısının en büyük avantajı olduğunu vurgulayan Şehitoğlu, gelişmiş şehirlerde görülen sanayi yoğunluğuna yakın bir ekonomik yapıya sahip olunduğunu belirtti.

Ancak imalat sanayisinin yanında ekonomiyi destekleyecek farklı alanlarda yeterli gelişimin sağlanamadığını ifade eden Şehitoğlu, kamu yatırımlarının ve harcamalarının ekonomik büyüklük içerisindeki payının düşük kaldığını söyledi.

"LOJİSTİKTE ULUSAL MERKEZ OLMALIYIZ"

İnegöl'ün coğrafi konumunun önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Şehitoğlu, lojistik ve ulaştırma sektörlerinde potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediğini belirtti.

Şehitoğlu, "Konum avantajımıza rağmen lojistikte istenilen büyüklüğe ulaşamadık. Ulusal ölçekte bir lojistik merkezi oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

TARIMDA KATMA DEĞER ÇAĞRISI

Tarım sektörünün de güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şehitoğlu, endüstriyel tarım, üreticilerin birlikte hareket etmesi, ölçek ekonomisinin oluşturulması ve katma değerli ürün yatırımlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Tarım ekonomisinin yeni yatırımlarla büyütülmesinin önemine işaret eden Şehitoğlu, farklı sektörlerde yeni kümelenmeler oluşturulmasının ve mevcut sektörlerde verimliliğin artırılmasının öncelikli hedef olması gerektiğini ifade etti.

"İNEGÖL İL GİBİ DÜŞÜNMELİ"

Açıklamasının sonunda İnegöl'ün geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşan Yusuf Şehitoğlu, şehrin yalnızca fiziki olarak değil, düşünce yapısıyla da dönüşmesi gerektiğini belirtti.

İnegöl'ün il olma vizyonu doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini ifade eden Şehitoğlu, uluslararası ekosisteme entegre, küresel ölçekte rekabet edebilen bir şehir modelinin oluşturulması halinde İnegöl'ün Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: BÜLTEN