Gece yarısı saatleri 01.00'i gösterirken Paşaçiftliği Metro İstasyonu'nun İzmir hattı üzerinde patlak veren olay, yürekleri ağza getirdi. Alınan bilgilere göre direksiyon başında Özcan Özyürek'in bulunduğu 16 CAC 458 plaka sayılı binek araç, iddiaya göre rotasında ilerleyen gizemli ve beyaz renkli bir başka otomobilin birdenbire zınk diye durması ve yolu kapatmasıyla sarsıldı. Kendisini köşeye sıkışmış bulan Özyürek'in anlık hamlesi aracı kontrolden çıkardı; savrulan otomobil önce arazideki baz istasyonuna bindirdi, ardından metro güzergahını koruyan bariyerlere çarparak ancak durabildi.

İhbar dalgasıyla birlikte emniyet güçleri hızla olay mahaline intikal ederken, ilgili telekomünikasyon firmasının bakım-onarım personeli de baz istasyonundaki tahribatı raporlamak üzere sahaya indi ve acil teknik incelemelere başladı.

Emniyet birimleri kazanın arka planını aydınlatmak için tahkikat başlatırken, şans eseri Özcan Özyürek bu korkunç atlatmayı burnu bile kanamadan, tamamen yara almadan geride bıraktı.