Ankara Büyükşehir Belediyesinin çok yakında Başkente hediye edeceği BAKAP’ta Lavanta Bahçeleri fotoğraf çekimine açıldı. Lavanta Bahçelerinin açıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Mansur Yavaş, “Çok yakında Başkent’e hediye edeceğimiz BAKAP’ın lavanta bahçelerini, yeni evlenecek çiftlerimiz ve ilgi duyan herkese ücretsiz fotoğraf çekimine açıyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin sürpriz projelerinden ‘Başkent Ankara Kalkınma Projesi’nde (BAKAP) çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde 2 bin 700 dönüm alanda hayata geçirilen BAKAP kapılarını çok yakında Ankaralılara açmak için hazırlanıyor.

Çeşitli tarım faaliyetlerinin yapıldığı tarım kampüsüne kurulan Lavanta Bahçeleri ise doğal bir fotoğraf platosu olarak kullanılması amacıyla ziyarete açıldı.

YAVAŞ: “ANKARA’DA LAVANTA BAHÇELERİNİN TAM DA MEVSİMİ”

Lavanta Bahçelerinin anıları ölümsüzleştirmek için hizmet vermeye başladığını sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu bir paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’da Lavanta Bahçelerinin tam da mevsimi… Çok yakında Başkente hediye edeceğimiz BAKAP’ın lavanta bahçelerini, yeni evlenecek çiftlerimiz ve ilgi duyan herkese ücretsiz fotoğraf çekimine açıyoruz. Güzel anları ölümsüzleştirmek için tüm hemşehrilerimizi Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ne bekliyoruz.”

EŞSİZ GÜZELLİĞİ VE KOKUSUYLA BAŞKENTLİLERİ BEKLİYOR

Tıbbi aromatik bitki olan lavantaların yer aldığı 15 ve 40 dekardan oluşan 2 Lavanta Bahçesi mevsimi geldiği için Başkentlilere kapısını açtı.

Mor rengiyle eşsiz bir görsel şölen sunan lavanta bahçeleri, özellikle evlenecek çiftlere ve meraklılarına doğal bir fotoğraf platosu olarak ücretsiz hizmet verecek.