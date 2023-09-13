Lavanta esansiyel yağı, lavanta bitkisinin güzel mor çiçeklerinden damıtılan buhardır. Bu yağ, esansiyel yağlar arasında parlayan bir yıldız çünkü çok nazik, ancak çok güçlüdür. Lavanta yatıştırıcı, sedatif özelliklere sahiptir ve ayrıca toksinleri temizleme yeteneğine sahiptir.Lavanta en nazik uçucu yağlardan biriyken, doğrudan uygulandığında özellikle hassas cildi tahriş edebilir.

Akne için lavanta yağı

Lavanta yağının en önemli avantajlarından biri de antibakteriyel etkisidir. Lavanta yağı, bakterileri öldürmek için gözeneklere nüfuz edebildiğinden, koparılmaları önleme ve iyileştirmeye kadar ileri gidebilir. Yüzünüzü yıkadıktan sonra hindistancevizi yağında seyreltilmiş lavanta yağını cildinize uygulayabilirsiniz. Bu sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kopmaları azaltmaya yardımcı olur.

Cilt beyazlatmak için lavanta yağı

Lavanta uçucu yağları anti-inflamatuardır. Böylece cildin kızarıklık, lekelenme ve gerginleşmesini azaltarak parlatır, doğal cilt tonunu düzeltmenize yardımcı olur. Düzenli olarak kullanıldığında, bu yağ da koyu renk lekelerini ve diğer cilt renk değişikliklerini azaltabilirsiniz.

Lavanta yağı, özellikle cildin yağlı olması durumunda, hiperpigmentasyonla cildi hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kırışıklığı önlemek için lavanta yağı

Lavanta yağı, antioksidanlarla doludur çünkü cildinizde oluşan kırışıklıklara (ve yaşlanan cildin diğer bulguları) katkıda bulunan virüslere zarar verir. Sadece birkaç damla lavanta yağı ile hindistancevizi yağı birleştirin sabahları, akşamları ve cildiniz her kuru hissedildiğinde nemlendirici olarak kullanın.

Egzama ve sedef hastalığı için lavanta yağı

Yatıştırıcı ve iyileştirici özelliklerinden dolayı, lavanta egzama veya sedef hastalığına yakalanmış ciltlere fayda sağlayabilir. Psoriyazitin kaşıntı ve tahrişini hafifletmeye yardımcı olabilir ve özellikle papatya ile kombine edildiğinde egzama sorunlarına karşı size yardımcı olabilir.

Güneş yanığı için lavanta yağı

Sıcak güneşte kaldıktan bir gün sonra seyreltilmiş lavanta yağı kullanarak cildinizde oluşan yanma ve şişmeyi giderebilirsiniz. Cildinizde güneş yanıkları oluştuysa, öncelikle yüzünüzü serin su ile durulayın (veya serin bir duş alın). Ardından, etkilenen bölgeye birkaç damla lavanta yağı eklenmiş hindistancevizi yağı uygulayın. Serin tutmayı ve bol su içmeyi unutmayın.

Güneş yanıklarında kaybolan nemi geri getirmek için, günlük 10 bardak su tüketimi, tekrardan gerekli nemi kazanmanız açısından önemlidir.

Cilt mantarı için lavanta yağı

Sadece lavanta yağı antibakteriyel gücünü sergilemekle kalmaz aynı zamanda ciltteki mantar enfeksiyonlarını ve tahrişlerini öldürmeye yardımcı olabilir.

Lavanta yağının, mantarları yok etme gibi bir güce sahip olduğunu da unutmamalısınız. Daha düşük konsantrasyonlarda germ tüpü oluşumunu ve hifal uzamayı engeller, böylece mantar ilerlemesinide durdurur.

Bunun dışında lavanta yağının faydaları;