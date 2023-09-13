Yasal olarak kürtaj süreci hamileliğin 10. haftasına kadar olan süreçtir. Kürtaj gebeliğin sonlandırılması için yapılan rahmi temizleme işlemidir. Gebeliğin sonlandırılması, istenmeyen gebelik, yalancı gebelik, bebeğin ana rahminde ölmesi ve farklı sağlık problemlerin meydana gelmesi gibi sebeplerle kürtaj yapılır. İlk 8 haftaya kadar olan süreçlerde çok kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Vakumla kürtaj, medikal kürtaj, karman kanülleriyle aspirasyon, diletasyon ve kürtaj, hidroskopik genişleticiler ile kürtaj, laparatomi, balon gibi yöntemlerle yasal olarak kürtaj yapılabilir. Vakumla kürtaj ana rahminin ağzına elektrikli vakum yerleştirilir ve vakum yardımıyla bebek ana rahminden alınır. Medikal kürtaj bazı kadınların isteği üzerine ilaç yoluyla gebeliğin sonlandırılmasıdır. Risk faktörü biraz fazla olup anneyi de etkilemektedir. Karman kanülü ile aspirasyon plastik kanüllerin ana rahmine yerleştirilip basınç yardımıyla ana rahmini boşaltma işlemidir. Diletasyon ve kürtaj ana rahmine metal silindir çubuklar yerleştirilerek metal yardımıyla bebeği alma işlemidir. Hidroskopik genişletici olarak bilinen laminaria isimli deniz yosununun ana rahmine yerleştirilip su emerek genişleyip büyümesiyle rahim ağzını açar. Böylelikle kürtaj yapılır. Laparatomi rahmin kesilerek bebeği alma işlemidir. Daha çok gebeliğin ilerleyen zamanlarında yapılır. Balonlar ise ucu sönük olan balonun ana rahmine yerleştirilip şişirilerek bebeğin düşmesini sağlar.

Yasal olarak kürtaj işleminde önemli unsur kürtajı gerçekleştiren dokturun başarısıdır. Bu işlemi çok makul fiyatlara yapan sağlıksız bir sürü kuruluş vardır. İyi araştırılıp sağlıklı bir şekilde olması önem arz eder.