İstenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer ışınlarının kullanıldığı yönteme “lazer epilasyon” adı verilmektedir. Deri üzerinden uygulanan lazer ışını kıl köküne ulaşarak zarar verir ve kılın tekrar çıkmasını yavaşlatır ve engeller. Lazer epilasyon, kıl çıkışını yavaşlatsa da, kalıcı olarak ortadan kaldırması pek garantili değildir. Uzun süreli epilasyon etkisi için, lazer epilasyon seanslarının da tekrarlanması gerekir.

Lazer epilasyon öncesi neler yapılmalıdır ?

Doktorunuz işlem öncesi yapılmaması gereken şeyler hakkında size en doğru bilgileri verecektir. Aşağıda yapılmaması gereken birkaç noktaya değinilmiştir.

Güneşten uzak durulmalıdır: Lazer epilasyon öncesi en az 6 hafta güneşe çıkılmamalı veya solaryuma girilmemelidir.

Bronzlaşma, ciltte işlem yüzünden meydana gelen renk değişikliği gibi yan etkilere zemin hazırlar. Bu sebeple, özellikle yazın güneşlenmeye bağlı cildin koyulaştığı zamanlarda lazer epilasyon yaptırılmamalıdır. Cilt rengi kişinin gerçek deri rengine döndüğü zaman yapılan epilasyon daha az yan etkili sonuç verir.

Ağda veya cımbızla kıllar alınmamalıdır: Bu yöntemler kıl köküne zarar verdikleri için, lazer epilasyonun etkisini engellerler. Kılların traş edilmesinin bir zararı yoktur, hatta faydası bile vardır. Traşta kıl kökleri zarar görmediği için, lazer epilasyona olumsuz bir etkisi yoktur. Cilt üzerindeki kılları ortadan kaldırdığı için de, lazer etkisi ile deri üzerinde yanık gelişmesini de engeller.

Makyaj yapılmamalıdır: Deri üzerindeki kozmetik ürünler ve makyaj malzemeleri işlem öncesi çıkarılmalı veya silinmelidir.

İşlem nasıl yapılır ?

Elle tutularak uygulanan lazer epilasyon cihazı, farklı tiplerde lazer ışını üretirken, aynı zamanda deri üzerini soğutucu bir etki de yaratır. Böylece kıl kökleri lazer ışınının etkisiyle yanıp zarar görürken, deri üzeri cihazın soğutucu etkisi veya soğutucu bir jel yardımıyla korunur.

Ayrıca işlem öncesi deri üzerine lokal anestezik maddeler de uygulanabilir. Epilasyon yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre, işlem süresi de değişir.

Lazer kıl kökünü nasıl etkiler ?

Deri üzerinden uygulanan lazer ışını, deri içinden geçerken kıl kökü dışındaki dokulara bir zarar vermez. Kıl kökündeki kıla renk veren melanin pigmentini hedef alan ışın, burada ısı oluşumuna yol açar. Bu ısı kıl kökünün zarar görmesine ve tahrip olmasına neden olur.

Uygulamadan sonra neler görülür ?

Lazer epilasyon sonrası, uygulama bölgesinde cildin hassasiyetine bağlı olarak değişen derecelerde kızarıklık ve şişlik görülebilir. Rahatsızlığı gidermek amacıyla bölgeye buz tatbik edilebilir. Bu durum birkaç saat ile birkaç gün sürebilir. Daha uzun süreli olması durumunda doktorunuzla görüşmekte fayda vardır.

Nadiren de olsa, deri üzerinde kabarıklık, kabuklanma ve sivilce oluşumu da görülebilir. Bu gibi rahatsızlık genellikle kendiliğinden geçer.

Lazer epilasyondan sonra en az 2 gün güneşe çıkılmamalı, solaryuma girilmemelidir.

Lazer epilasyon hangi cilt ve kıl tipinde başarılı sonuç verir ?

Lazer epilasyonunun en etkili olduğu kişiler açık tenli ve koyu renkli kıla sahip olan kişilerdir. Beyaz, sarı, açık renkli kıllar lazer tarafından etkili bir şekilde belirlenip ortadan kaldırılamaz. Her cilt tipinde etkili sonuç alabilmek için lazer epilasyon alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Lazer epilasyonun etkisi ne kadar sürer ?

Lazer epilasyonun sonuçları kişiden kişiye ve lazer epilasyonun uygulama bölgesine göre değişir. Kıllardan tamamen kurtulmak pek mümkün olmasa da, uygulanan seans sayısı arttıkça, memnuniyet de artar. Genellikle 6 haftalık aralıklarla yapılan seanslar sonrası senede 1 veya 2 kez devam seansları en iyi sonucu verir.