Su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasıyla birlikte alana ulaşımı sağlayan Kanuni Köprüsü, suyun köprü üzerine çıkması nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Aynı bölgede bulunan Saraçhane Köprüsü ile Yalnızgöz Köprüsü de güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan noktalar arasında yer aldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Tunca Nehri'nin debisi yağışların etkisiyle 222 metreküp/saniye seviyelerine kadar yükseldi. Ancak son yapılan ölçümlerde nehir debisinin 154 metreküp/saniyeye düştüğü ve kısmi bir gerileme yaşandığı bildirildi.