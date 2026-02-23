Fibonacci Türkiye tarafından İzmir’de gerçekleştirilen Fibonacci Robot Olimpiyatları Robot Yarışması, yoğun katılımla tamamlandı. 15 farklı kategoride, her birinde yaklaşık 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda Bilim Yunusemre takımları önemli dereceler elde etti.

Bilim Yunusemre; Çizgi İzleyen kategorisinde Ege Bölge üçüncüsü olurken, 1 kilogram Sumo ve FPV Drive kategorilerinde ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Merkez, yarışmayı toplam üç ödülle tamamlayarak Manisa’ya gurur yaşattı.

Elde edilen başarıların ardından üç takım, Antalya’da düzenlenecek ve 21 ülkenin katılım sağlayacağı Avrasya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Nisan ayında gerçekleştirilecek şampiyonada takımlar uluslararası arenada mücadele edecek.

Yarışma sonrası büyük sevinç yaşayan öğrenciler, elde edilen derecelerin disiplinli çalışmaların ve öğretmenlerin rehberliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Eğitimciler ise öğrencilerin azim ve kararlılığının başarıyı beraberinde getirdiğini belirterek, Avrasya Şampiyonası’nda da aynı başarıyı hedeflediklerini kaydetti.