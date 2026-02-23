Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Atık Pil Toplama Kampanyası başlatıyor. Çevre Haftası kapsamında kampanyada toplanan atıkların ağırlığına göre ödül dağıtılacak.

Kullanım ömrünü tamamlamış ya da hasara uğramış atık pilleri geri dönüştürebilmek adına kampanya düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kampanya ile 2026 yılında Balıkesir'de geri dönüşüm bilincini vatandaşlara aşılamayı hedefliyor.

Geri dönüştürülmedik atık pil kalmayacak

Kullanım süresi dolmuş veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş atık piller, alıcı ortamları atık pillerden kaynaklanabilecek zararlı emisyonlardan korumak, ağır metallerin toprağa veya suya karışmasını önlemek, pillerin bünyesindeki bazı değerli metalleri geri dönüştürerek ekonomik kazanç amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geri dönüştürülüyor. ''Sıfır Atık Projesi'' kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, çevresel risklerin azaltılması, döngüsel ekonomiye katkı sağlanması ve duyarlı tüketici duygusuna sahip olunması amacıyla 2026 yılında Atık Pil Toplama Kampanyası başlatıldı. Kampanyada atık piller Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı (Bandırma) ve İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanlığı (Edremit) olmak üzere üç noktaya teslim edilebilecek. Teslim edilen atık pillerin karşılığında atık pilleri teslim eden kişilere çeşitli hediyeler takdim edilecek. 50 kilogram atık pil getirilmesi karşılığında cam matara, 100 kilogram atık pil getirilmesi karşılığında satranç takımı, 150 kilogram atık pil getirilmesi karşılığında top seti, 200 kilogram atık pil getirilmesi karşılığında ise bisiklet hediye edilecek.

Atık Pil Toplama Kampanyası'na son katılım tarihi 31 Mayıs Pazar günü olacak. Kampanyanın ödül töreni ise 5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.