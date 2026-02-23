Fırlatma ekipleri, bu ay ikinci kez fırlatma rampasında bulunan rokete 2,6 milyon litrenin üzerinde aşırı soğutulmuş yakıt aktardı. İki gün sürmesi planlanan tatbikatın en kritik bölümü sayılan bu işlemin yarısına gelindiğinde ise şu ana kadar önemli bir sızıntı bildirilmedi. Testten elde edilecek sonuçlar, dört astronotun katılacağı Artemis II görevinin mart ayında planlandığı gibi fırlatılıp fırlatılamayacağını netleştirecek.

Sızıntı sorunları ve teknik onarımlar

İki hafta önce gerçekleştirilen provada, rampa ile 98 metre yüksekliğindeki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi arasındaki bağlantı noktalarından tehlikeli düzeyde aşırı soğutulmuş sıvı hidrojen sızıntısı tespit edilmişti. Mühendisler, Kennedy Uzay Merkezi’ndeki denemeyi tamamlayabilmek için iki contayı ve tıkanmış bir filtreyi yeniledi. NASA, yakıt dolum provasının sorunsuz şekilde sonuçlanmasına kadar Artemis II görevi için kesin bir fırlatma takvimi açıklamayacak. ABD ve Kanada’dan üç astronot da süreci yerinde takip etmek üzere fırlatma ekibine katıldı. Testin başarıyla tamamlanması halinde mürettebatın en erken 6 Mart’ta yola çıkması planlanıyor. Bu görev, Apollo 17’den bu yana Ay’a yapılacak ilk insanlı sefer olacak. Mürettebat, Ay yüzeyine iniş yapmadan yaklaşık 10 gün sürecek bir gidiş-dönüş yolculuğu gerçekleştirecek.

Güvenlik ve yeni yönetim vurgusu

NASA'nın yeni yöneticisi Jared Isaacman, SLS motorlarının çoğunun miras kaldığı uzay mekiği döneminden bu yana hidrojen sızıntılarıyla mücadele edildiğini belirtti. Göreve başlayalı henüz iki ay olan Isaacman, Artemis III görevi öncesinde roket ve rampa arasındaki yakıt bağlantılarını yeniden tasarlama sözü verdi. Isaacman, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, astronotların güvenliğinin en yüksek öncelik olmaya devam edeceğini ve hazır olmadan fırlatma yapılmayacağını vurguladı. Ayrıca Boeing'in Starliner programına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, geçmişteki yönetim hatalarının mürettebat kaybına yol açabilecek krizlere neden olduğunu ifade etti.