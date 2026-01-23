LCW Limitless, yeni sezonda genişleyen ürün gamıyla erişilebilir modaya katkı sunuyor. Fonksiyonel detaylarla tasarlanan koleksiyon, farklı engel gruplarından dezavantajlı bireylerin giyim deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Tasarımlar arasında bacak boyunca fermuar veya çıtçıt detayları bulunan pantolonlar, kolay giyim için tamamen açılabilen tişörtler, kol kısmı çıkarılabilen ceketler ve birçok farklı ihtiyaca yanıt veren outdoor ürünler yer alıyor.

LC Waikiki, engellilere yönelik hazırlanan koleksiyonu LCW Limitless'ın yeni sezon ürünlerini raflara taşıdığını duyurdu. 'İyi giyinmek herkesin hakkı' misyonundan hareketle hazırlanan LCW Limitless koleksiyonu, LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması ile yeni bir boyut kazandı. Yarışmada genç tasarımcılar, farklı engel gruplarından dezavantajlı bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları giyim zorluklarına estetik ve işlevsel çözümler sunarak yeni ürünler hazırladı.

Hayatı kolaylaştıran tasarımlar

Yapılan açıklamaya göre; LCW Limitless yeni sezon koleksiyonunda yer alan pantolonlar, bacak boyunca uzanan çıtçıt detayları sayesinde giyim kolaylığı sağlıyor. Bel kısmındaki halka, pantolonu yukarı çekmeyi kolaylaştırırken, ön bölümde yer alan cırt cırt kapama pratik kullanım sunuyor. Üst grup ürünlerde omuzdan bileklere kadar uzanan cırt cırtlı yapı, giyimi zahmetsiz hale getiriyor. Kollarda bulunan fermuar detayları ise kateter ve benzeri tıbbi uygulamalar için kolay erişim imkanı sunuyor. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanan sweatshirt, ön bölümde yer alan fermuarlı cep detayıyla pantolon ceplerine erişimde yaşanan zorluklara pratik bir çözüm getiriyor. Cepte bulunan özel açıklık sayesinde diren torbası gibi ürünler cep içinde taşınabiliyor. Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin konforu düşünülerek tasarlanan takımlarda ise üst ve alt parçalar ikiye ayrılabiliyor. Ön ve arka kumaşlar arasında bulunan cırt cırtlı yapı sayesinde ürün kolayca açılıp kapanıyor ve minimum hareketle giydirme imkanı sunuyor.

Outdoor ürünlerde fonksiyonel yaklaşım

Koleksiyonda yer alan yağmurluklarda kullanılan reflektör şeritler görünürlüğü artırırken, arka bölümde yer alan su geçirmez ek kumaş, tekerlekli sandalye arkasının yağmurda ıslanmasını önlüyor. Geniş ön parça ise dizleri yağmurdan koruyor. Trençkotlar, kollarda bulunan halkalı fermuarlar ve çıtçıtlı ön düğmeleriyle pratik bir giyim deneyimi sunuyor.

Toplam 39 parçadan oluşan yeni sezon koleksiyonunun; İstanbul Cevahir, Forum Marmara, Tepe Nautilus, Samsun Piazza, İzmir Mavibahçe, Bursa Marka Sur Yapı ve Ankara Kaşmir Center AVM mağazalarında ve LCW.com'da satışta olacağı belirtildi.